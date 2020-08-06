В Сирии разгорелся конфликт из-за убийств шейхов

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор произошла серия убийств шейхов — лидеров местных арабских кланов, вследствие чего племенное ополчение установило контроль над населенными пунктами Эль-Хавейдж и Дибан к северу от Евфрата, вытеснило оттуда группы «Сирийских демократических сил» (СДС) и захватило их технику. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на военно-дипломатические источники.

По их словам, родственники убитых шейхов из кланов Шувейт и Ас-Сульс блокировали трассу, по которой через американские опорные пункты с месторождений «Танако» и «Омар» под охраной СДС в Ирак везут сирийскую нефть. Они бросали на дорогу железные шипы, жгли покрышки, курдские и американские флаги. Спецназ СДС для их разгона использовал предоставленную США бронетехнику. Десятки людей пострадали, отмечают собеседники издания.

«Важно привлечь к переговорам и американцев — они в первых рядах, когда нужно начать конфликт, но в урегулировании и разрешении кризиса в САР их участия что-то пока не видно», — добавил он