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В Сирии разгорелся конфликт из-за серии убийств шейхов 

Lenta.ru 1 час назад
В Сирии разгорелся конфликт из-за убийств шейхов
Фото: РИА Новости
В сирийской провинции Дейр-эз-Зор произошла серия убийств шейхов — лидеров местных арабских кланов, вследствие чего племенное ополчение установило контроль над населенными пунктами Эль-Хавейдж и Дибан к северу от Евфрата, вытеснило оттуда группы «Сирийских демократических сил» (СДС) и захватило их технику. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на военно-дипломатические источники.
По их словам, родственники убитых шейхов из кланов Шувейт и Ас-Сульс блокировали трассу, по которой через американские опорные пункты с месторождений «Танако» и «Омар» под охраной СДС в Ирак везут сирийскую нефть. Они бросали на дорогу железные шипы, жгли покрышки, курдские и американские флаги. Спецназ СДС для их разгона использовал предоставленную США бронетехнику. Десятки людей пострадали, отмечают собеседники издания.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что правительству Сирийской Арабской Республики в Дамаске и курдской администрации необходимо срочно возобновить переговоры и найти мирное решение конфликту на северо-востоке республики.

«Важно привлечь к переговорам и американцев — они в первых рядах, когда нужно начать конфликт, но в урегулировании и разрешении кризиса в САР их участия что-то пока не видно», — добавил он

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Башар Асад , Владимир Джабаров , Комитет Совета Федерации по международным делам , Дейр-Эз-Зор , Сирия
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