Лукашенко впервые рассказал о своем отце 

«Один раз я видел своего отца, когда он пришел к нам. Мы с мамой жили в деревне. Я помню, он приходил домой, смутно очень помню. Единственное, что осталось в памяти: это очень-очень высокий человек — где-то за два метра. Подтянутый, высокий человек. Больше я об отце ничего не помню. И пусть меня мама простит: она даже не хотела, чтобы я что-то говорил и вспоминал об отце», — высказался Лукашенко.

Также он описал характер своей матери, приведя ее слова: «Сын мой и все». По словам Лукашенко, мать очень ревниво его опекала.

В этом же интервью Лукашенко рассказал об отношениях своего сына Николая с российским лидером Владимиром Путиным.