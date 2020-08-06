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Лукашенко рассказал об отношениях своего сына с Путиным 

Lenta.ru 50 минут назад
Лукашенко рассказал об отношениях своего сына с Путиным
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношениях своего сына Николая с российским лидером Владимиром Путиным. Его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону доступно на YouTube.

«Очень хорошие отношения. Ну Коля вырос на глазах у него. Фактически я всегда с Колей приезжал. Он тепло очень относится к нему», — отметил Лукашенко.

При этом он отметил, что самые теплые отношения у его сына были с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.
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Ранее Дмитрий Гордон рассказал, что Лукашенко считает своего сына человеком с оппозиционными взглядами. По словам журналиста, глава государства согласился дать ему интервью, так как Николай смотрит практически все программы с его участием и призвал отца согласиться на запись. В ходе беседы с Гордоном президент Белоруссии заявил, что не хотел бы видеть сына на посту главы государства.
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В мире , Виктор Янукович , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Дмитрий Гордон
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