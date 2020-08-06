Лукашенко рассказал об отношениях своего сына с Путиным 

«Очень хорошие отношения. Ну Коля вырос на глазах у него. Фактически я всегда с Колей приезжал. Он тепло очень относится к нему», — отметил Лукашенко.

При этом он отметил, что самые теплые отношения у его сына были с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем

Ранее Дмитрий Гордон рассказал, что Лукашенко считает своего сына человеком с оппозиционными взглядами. По словам журналиста, глава государства согласился дать ему интервью, так как Николай смотрит практически все программы с его участием и призвал отца согласиться на запись. В ходе беседы с Гордоном президент Белоруссии заявил, что не хотел бы видеть сына на посту главы государства.