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Во Франции объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Во Франции объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
Фото: РИА Новости
Метеорологическая служба Франции Météo-France объявила «оранжевый» уровень погодной опасности в 45 департаментах страны из-за аномальной жары, передает BFM TV.
Синоптики предупреждают, что пятница, 7 августа 2020 года, станет самым жарким днем за весь этот период аномально теплой погоды, которая продлится как минимум до конца выходных.
На большой части территории Франции температура воздуха будет превышать 35 °C, а местами достигать 41−42°C.
Как сообщало ИА REGNUM, синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду в течение выходных (8−9 августа 2020 года) в большинстве регионов Франции.
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В мире , Погода , Business FM , Франция
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