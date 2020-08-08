Госдепартамент США объяснил свою СМС-рассылку россиянам с предложением о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо представителя ведомства.

Там пояснили, что россиянам предлагали раздать деньги за информацию о киберугрозах, нацеленных на предстоящие выборы президента. В Госдепе добавили, что рассылка «была направлена на повышение осведомленности на международном уровне» и кампания проходила на нескольких языках.

Ранее в Госдепартаменте пояснили, что жителям России предлагали раздать 10 миллионов долларов, фактически пытаясь подкупить за информацию о вмешательстве Москвы в американские выборы. Представитель Госдепа рассказал, что рассылка СМС проходила в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за помощь правосудию»). Если получатели сообщений не уверены в том, откуда они пришли, то могут обратиться к представителям программы.

5 августа госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале этой программы. Он пообещал, что Вашингтон выплатит сумму за информацию о лицах, вмешивающихся в выборы. Помпео упомянул, что программа распространяется как на Россию, так и на других злонамеренно действующих лиц.