В Италии выявили рост случаев коронавируса

Италии на 38 процентов выросло суточное число заразившихся коронавирусом, сообщает Associated Press.

За прошлые сутки в стране выявили 552 новых случая заражения коронавирусом — такого высокого суточного прироста не было с конца мая, подчеркивает агентство.

Чуть менее трети новых случаев COVID-19 приходится на регион Венета, которая стала одним из локальных эпицентров коронавируса в Италии. За день в ней провели около 16,5 тысячи тестов на коронавирус.

Как рассказал глава региона Лука Дзайя, инфекцию выявили у жителей, который недавно вернулись из Испании, Перу, Мальты, Хорватии и Греции. «Каждый должен решить, куда он хочет поехать в отпуск, но верно и то, что мы уже нескольких недель фиксируем увеличение числа пациентов, которые заразились во время него», — заявил он.

Ранее сообщалось, что жители итальянской Флоренции решили защититься от коронавируса методом времен эпидемии чумы. Владельцы баров и ресторанов возродили старинную традицию, когда их заведения открылись после карантина. Выяснилось, что в некоторых заведениях заказы стали выдавать через так называемые винные окна (Buchette del vino). Таким же образом в XVII веке богатые итальянцы использовали небольшие отверстия в домах, чтобы продавать излишки вина простым рабочим.

Италия первой среди европейских стран столкнулась с быстрым распространением коронавируса: в марте по числу жертв инфекции страна уже обошла Китай, откуда в конце 2019 года начало распространяться заболевание. После этого Италия долгое время оставалась лидером по числу заразившихся в Европе. По последним данным в стране выявлено 249,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, 35,1 тысячи человек умерли, а 201,6 тысячи — вылечились.