Литва предостерегла Белоруссию от насилия

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предостерег власти Белоруссии от применения насилия против оппозиции после президентских выборов, которые состоятся 9 августа. Об этом сообщает Delfi.

По словам Линкявичюса, самым важным будет день после выборов, когда объявят результаты.

«Тогда очень важна реакция власти и оппозиции на эти результаты. Вот тогда и будет видно, насколько общество созрело для этого поворота, перемен, что сильнее: страх или невозможность дальше жить в тех условиях, которые есть сейчас», — сказал глава МИД.

Он считает, что белорусские выборы проходят непрозрачно, без соблюдения международных правовых норм: не были допущены потенциальные соперники действующего президента Александра Лукашенко и международные наблюдатели.

Литва внимательно следит за ситуацией, получая информацию и от властей, и от оппозиции Белоруссии.

«Единственное наше ожидание и требование — чтобы не использовались избыточные силы, а также насилие против демонстрантов, представителей оппозиции», — подчеркнул Линкявичюс.

Он отметил, что насилие может происходить «под прикрытием защиты от внешнего врага или от нестабильности».

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина из ЧВК Вагнера, которых Минск обвиняет в подготовке массовых беспорядков.