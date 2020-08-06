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Лукашенко высказался об украинских корнях и разговоре с Шойгу 

Lenta.ru 21 минуту назад
Лукашенко высказался о разговоре с Шойгу
Фото: Николай петров / AP
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью журналисту Дмитрию Гордону высказался об украинских корнях, возможном побеге в Москву и разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу. Слова лидера республики приводит главный редактор издания «Гордон» Алеся Бацман.
Так, говоря о своем украинском происхождении, Лукашенко заявил, что его «корни между Киевом и Черниговом зарыты».
Он также рассказал, что несколько раз созванивался с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

«Я Януковичу все простил», — отметил Лукашенко. При этом белорусский лидер прокомментировал побег бывшего украинского коллеги в Россию, уточнив, что у него самого денег на это нет. «Меня могут и застрелить. Но никуда не побегу», — добавил он.

Кроме того, Гордон и Лукашенко затронули тему Крыма. «Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!» — признался президент Белоруссии.
Рассказывая о разговоре с Шойгу, Лукашенко уточнил, что они обсуждали Украину.

«"Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?" — "Кажется", — ответил мне Шойгу», — привел глава республики диалог с российским министром.

9 августа в Белоруссии состоятся президентские выборы. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Предвыборный период сопровождался акциями протеста, вызванными арестом и недопуском оппозиционных кандидатов. Митинги нередко заканчивались стычками с ОМОНом и массовыми задержаниями.
Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 годы. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — на Украине произошла смена власти.
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В мире , Сергей Шойгу , Виктор Янукович , Алеся Бацман , Александр Лукашенко , Дмитрий Гордон , Киев , Москва , Чернигов
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