Лукашенко высказался о разговоре с Шойгу

Так, говоря о своем украинском происхождении, Лукашенко заявил, что его «корни между Киевом Черниговом зарыты».

Виктором Януковичем. Он также рассказал, что несколько раз созванивался с бывшим президентом Украины

«Я Януковичу все простил», — отметил Лукашенко. При этом белорусский лидер прокомментировал побег бывшего украинского коллеги в Россию, уточнив, что у него самого денег на это нет. «Меня могут и застрелить. Но никуда не побегу», — добавил он.

Кроме того, Гордон и Лукашенко затронули тему Крыма. «Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!» — признался президент Белоруссии.

Рассказывая о разговоре с Шойгу, Лукашенко уточнил, что они обсуждали Украину.

«"Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?" — "Кажется", — ответил мне Шойгу», — привел глава республики диалог с российским министром.

9 августа в Белоруссии состоятся президентские выборы. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Предвыборный период сопровождался акциями протеста, вызванными арестом и недопуском оппозиционных кандидатов. Митинги нередко заканчивались стычками с ОМОНом и массовыми задержаниями.

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 годы. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — на Украине произошла смена власти.