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Число жертв авиакатастрофы в Индии выросло 

Lenta.ru и ещё 24 1 час назад
Число жертв авиакатастрофы в Индии выросло
Фото: Santhosh Kaviyoor
Число жертв авиакатастрофы в Индии выросло. Об этом сообщает Asian News International в своем Twitter.
Как минимум 14 человек погибли, 123 пассажира пострадали.
«Комсомольская правда» со ссылкой на источники в генконсульстве России в городе Ченнаи отмечает, что рейс был вывозным: из ОАЭ возвращались граждане Индии, которые долгое время не могли попасть домой из-за пандемии COVID-19. По мнению источника, по этой причине наличие российских граждан на рейсе маловероятно, однако дипломаты все равно проверяют эту информацию.
Крушение самолета Air India Express в Индии могло произойти из-за погодных условий: провинции Керала, где произошла катастрофа, на протяжении последних суток шел сильный дождь, из-за которого в нескольких районах были наводнения и оползни. Точная причина будет уточнена после того, как власти проведут расследование обстоятельств крушения.
Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в 19:45 по местному времени, он следовал рейсом Дубай — Кожикоде. По данным Flightradar, речь идет о судне Boeing 737-8NG.
На опубликованных в Twitter кадрах видно, что самолет развалился на части. Вокруг него собралась толпа, фюзеляж поливают водой, чтобы он не загорелся.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Комсомольская правда
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