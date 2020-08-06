Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Брат Каддафи назвал ответственных за ливийскую проблему 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Брат Каддафи назвал ответственных за ливийский кризис
Фото: РИА Новости
Совет Безопасности ООН и НАТО должны принести официальные извинения перед народом Ливии за агрессию в 2011 году, заявил РИА Новости политический руководитель "Фронта национальной борьбы в Ливии", двоюродный брат бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Ахмед Каддаф ад-Дам.
"Фронт национальной борьбы в Ливии" — одно из политических движений сторонников Каддафи. Большое число активистов движения находятся в эмиграции после событий 2011 года и настроены оппозиционно к Правительству национального согласия Ливии, заседающему в Триполи. По словам активистов движения, часть его членов — бывших военных — служат в Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
По словам Каддафа ад-Дама, "агрессия со стороны Североатлантического альянса разрушила важный предохранительный клапан всего региона Северной Африки", которым, по его словам, была Ливия.

"В 2011 Совбез ООН взял на себя ответственность за все, что происходит в Ливии. Как они позволили появиться в ней экстремистам и террористам, которых раньше не было ни в Ливии, ни в Северной Африке?" — задается вопросом Каддаф ад-Дам.

По словам политика, "Совет Безопасности ООН при желании может прекратить происходящие в Ливии катаклизмы в течение часов". Однако, отмечает он, "на Западе не хотят разрешения ливийской проблемы, Западу выгодно продолжение творящегося в Ливии хаоса".

"Все, что происходит сегодня в Ливии, — за это ответственно НАТО и Совет Безопасности ООН. Им следует официально извиниться перед ливийцами и начать исправлять свои ошибки, ведь они все еще продолжают совершать их", — говорит Каддаф ад-Дам, занимавший в последние годы существования прежнего режима должность координатора ливийско-египетских отношений.

В марте 2011 года Совбез ООН принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией. После этого международная коалиция под командованием НАТО, использовав в качестве предлога этот документ, начала в Ливии военную операцию, которая завершилась свержением существовавшего более 40 лет режима Муамара Каддафи.
После свержения и убийства лидера Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ.
Видео дня. Старушка рассказала, как отомстила мужу-изменщику
Последние новости
В Госдуме оценили слова Лукашенко о "пожаре до Владивостока" В Госдуме оценили слова Лукашенко о "пожаре до Владивостока" Почему взрыв в Бейруте был розовым Почему взрыв в Бейруте был розовым Арендатор трубоукладчика "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2" Арендатор трубоукладчика "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2"
Комментарии
В мире , Ахмед Каддаф , Муаммар Каддафи , ЕС , Совбез ООН , ООН , НАТО , РИА Новости , Ливия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Запашный объяснил, почему медведи убили ребенка в Сочи
Запашный объяснил, почему медведи убили ребенка в Сочи
Молодые японцы винят в ядерных бомбардировках русских
Молодые японцы винят в ядерных бомбардировках русских
Видео
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
01:06
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
Происшествия
Массированный удар «Искандера» попал на видео
01:12
Массированный удар «Искандера» попал на видео
Армия Войска
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
01:22
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
Наука и техника Наука
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
00:18
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
Общество Политика
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
00:25
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
01:09
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
Происшествия
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
01:08
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
Происшествия
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
01:24
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение