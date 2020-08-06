Брат Каддафи назвал ответственных за ливийский кризис

"Фронт национальной борьбы в Ливии" — одно из политических движений сторонников Каддафи. Большое число активистов движения находятся в эмиграции после событий 2011 года и настроены оппозиционно к Правительству национального согласия Ливии, заседающему в Триполи. По словам активистов движения, часть его членов — бывших военных — служат в Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

По словам Каддафа ад-Дама, "агрессия со стороны Североатлантического альянса разрушила важный предохранительный клапан всего региона Северной Африки", которым, по его словам, была Ливия.

"В 2011 Совбез ООН взял на себя ответственность за все, что происходит в Ливии. Как они позволили появиться в ней экстремистам и террористам, которых раньше не было ни в Ливии, ни в Северной Африке?" — задается вопросом Каддаф ад-Дам.

По словам политика, "Совет Безопасности ООН при желании может прекратить происходящие в Ливии катаклизмы в течение часов". Однако, отмечает он, "на Западе не хотят разрешения ливийской проблемы, Западу выгодно продолжение творящегося в Ливии хаоса".

"Все, что происходит сегодня в Ливии, — за это ответственно НАТО и Совет Безопасности ООН. Им следует официально извиниться перед ливийцами и начать исправлять свои ошибки, ведь они все еще продолжают совершать их", — говорит Каддаф ад-Дам, занимавший в последние годы существования прежнего режима должность координатора ливийско-египетских отношений.

В марте 2011 года Совбез ООН принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией. После этого международная коалиция под командованием НАТО, использовав в качестве предлога этот документ, начала в Ливии военную операцию, которая завершилась свержением существовавшего более 40 лет режима Муамара Каддафи.