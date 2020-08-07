Украина начинает жить по закону Третьего рейха 

ЕС и Прошло всего чуть более трех месяцев, как президент Зеленский легализовал в стране рынок земли, а аграрные компании США Китая уже ведут отчаянную борьбу за украинский чернозем. Так описывает ситуацию с конкуренцией в сельскохозяйственном секторе Украины немецкое интернет-издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, подчеркивая, что зарубежные кампании инвестируют в «незалежную» большие деньги в надежде не упустить такой «важный рынок».

Важный, потому что Украина — это «почти треть мирового чернозема, самой лучшей почвы для сельского хозяйства». Отчего в свое время ее называли «житницей Советского Союза», напоминает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, признавая при этом, что «и сейчас аграрный сектор играет важную роль в экономике страны».

Плодородные пашни, а также длительный солнечный период на юге страны, позволяющий собирать по два урожая овощей и фруктов, все эти факторы, замечает издание, «пробудили у немецких компаний большой интерес к сотрудничеству с Киевом в аграрной сфере».

Но у Германии есть, как выяснилось, серьезные конкуренты. Прежде всего, это международные концерны, а также европейские и американские банки и финансовые институты — все они тоже финансируют на Украине «развитие сельскохозяйственной инфраструктуры и предоставляют кредиты на закупку техники». А еще Китай, который «арендует сельхозугодия напрямую или поддерживает местных производителей, обязывая их поставлять часть урожая в Поднебесную».

В общем, борьба за украинский чернозем идет «отчаянная». Кто сможет забрать себе «львиную долю», будет зависеть от последствий пандемии для мировой экономики, а также развития конфликта на востоке страны, констатирует издание.

Напомним, в апреле Зеленский выполнил требование МВФ и подписал закон, разрешающий оборот земель сельскохозяйственного назначения (до этого 18 лет на подобные сделки в стране действовать мораторий). И хотя он не предусматривает покупку земли иностранцами (этот вопрос власти обещают вынести на референдум), многие эксперты, в том числе, и украинские, не сомневаются, что, в конечном итоге, доступ к главному и, пожалуй, последнему значимому ресурсу Украины для них будет открыт.

В документе особым образом оговаривается только, что граждане «страны-агрессора», как в «незалежной» называют Россию , приобретать земли не смогут в любом случае.

Но иностранные корпорации и без известного закона давно реально распоряжаются украинскими пашнями.

Так, по данным Sputnik News, еще четыре года назад западные компании, спонсируемые МВФ и Всемирным банком , контролировали 32 млн гектаров полей, пригодных для сельскохозяйственного использования. Притом, что общая площадь сельхозземель на Украине после госпереворота составляет около 41,5 млн га (или 70% территории страны). Собственно, тогда же Украина вошли в топ-5 стран, где заключаются крупнейшие сельскохозяйственные сделки с участием иностранного капитала.

— Введение рынка земли, напомню, было одним из основных предвыборных обещаний Зеленского. Он еще в первом своем интервью Гордону четко сказал, что необходимо отказываться от моратория и вводить рынок земли. Хотя социологически известно, что более 70% его избирателей были против этой инициативы, но все же они голосовали за своего кандидата, зная о том, что он хочет провести эту реформу.

Понятно, это не личное желание Зеленского, а основное задание, с которым его, скажем так, направили в политику. И, в общем, Украине, наверное, это необходимо. Страна находится в крайне тяжелом экономическом положении. И введение рынка земли, это одна из тех «соломинок для утопающего», за которую всегда можно ухватиться. Поскольку это способ привлечь довольно крупные капиталы на территорию Украины.

Украинская земля (особенно, чернозем), действительно, очень привлекательна, и на нее давно зарятся многие транснациональные компании, работающие на этом рынке.

Понятно, что введение рынка земли имеет смысл только, если к земле будет доступ иностранных компаний. Так что, те ограничения, которые выбили для себя украинские олигархи, не отменяет главную задачу — привлечение иностранного капитала в страну.

«СП»: — Ну, олигархи как-нибудь сами о себе побеспокоятся. А что будет с теми, кто работает на земле? Ведь землей в форме паев на Украине владеют почти семь миллионов человек, и в основном это бывшие колхозники, уже немолодые люди.

— Они в большинстве своем новым транснациональным игрокам на украинском рынке не потребуются. Тем будет выгодней, скорей всего, завозить работников из-за рубежа. Поэтому большинство украинских крестьян в результате могут оказаться и без работы, и без земли.

Но, несмотря на очень тяжелые социальные издержки, которые будут у этой реформы, Украина, конечно, на это пойдет. Просто потому, что у нее сейчас, в общем-то, нет другого выхода. Им необходимо привлечь деньги.

Если крупный международный агробизнес придет на Украину, он серьезнейшим образом изменит ситуацию в экосфере экономики этой страны. И, наверняка, окажет сильное влияние на политику. Поскольку на Украину придут действительно крупные капиталисты, у которых финансовые возможности гораздо больше, чем у украинских олигархов. А иностранцы, понятное дело, будут перестраивать экономику под свои интересы.

Но, несомненно, также, что интерес к украинской реформе присутствует. Он — большой, а значит, будет конкуренция между мировыми игроками за украинскую землю.

«СП»: — И кто тут главные игроки?

— Конечно, из политических соображений приоритет будет отдаваться основным транснациональным компаниям, которые имеют западное происхождение. Но, я думаю, что китайские компании также имеют возможность, что называется, отхватить свой кусок. Украина очень заинтересована в развитии сотрудничества с Пекином. К тому же, Китай сейчас вышел на первое место, как торговый партнер Украины.

То есть, партнерство с Китаем для Киева, действительно, выгодно. И оно политически безопасно, так как Поднебесная не предъявляет никаких требований. Даже нынешнее противостояние и новая холодная война США с Китаем, в общем-то, на ситуацию украинского сотрудничества с КНР вряд ли сильно повлияет.

Украина, разумеется, заинтересована в том, чтобы китайцы соревновались за украинскую землю с западными компаниями. Поскольку это повышает шансы на привлечение больших средств. Но Украина находится, как известно, в западной сфере зависимости, поэтому и основными бенефициарами введения рынка земли будут все-таки западные компании.

«СП»: — Американские или компании из Евросоюза?

— Думаю, и те, и другие. Потому что все эти компании носят сейчас транснациональный характер и привязка к той или иной стране, она довольно условная.

«СП»: — Экс-посол США на Украине Пайетт в свое время прочил ей будущее аграрной сверхдержавы. Скоро мы сможем ее так назвать?

— Будущее Украины — это будущее преимущественно сельскохозяйственной страны. И сырьевой. У нее уже победила сырьевая структура экономики и экспорта, и она вряд ли может быть изменена в перспективе.

У Украины довольно большие возможности по дальнейшей торговле своими сельхозпродуктами. Но говорить о сверхдержаве, конечно, несколько неадекватно, потому как Украина в этой сфере будет, во-первых, очень зависимой территорией. Во-вторых, качество той сельскохозяйственной продукции, которую будут там выращивать, оно, очевидно, будет невысоким. Так как для транснациональных корпораций Украина является зоной, где можно выращивать те сорта и культуры, с выращиванием которых у них на Западе есть проблемы.

«СП»: — Генетически модифицированные?

— В том числе. Собственно, Украина тут экономически выигрывает за счет именно того, что она не является частью Запада. Но стратегически это ей все равно не выгодно. Поскольку то, как транснациональные корпорации станут обращаться с украинской землей, будет обеднять Украину, как государство, так и народ. В принципе, Украина идет на это вынуждено. Потому выгода, которую она от этого может получить, это временный эффект. В перспективе она больше проиграет, чем выиграет.

«СП»: — Насколько, по-вашему, обоснованы опасения, что после того, как рынок земли откроют, иностранные компании начнут вывозить украинский чернозем вагонами. Прецедент, кстати, уже был в 2015 году, когда Швеция решила закупить 100 млн тонн чернозема для обогащения своих скудных скандинавских земель.

— Действительно, такая опасность есть. Собственно, то, на что претендуют сейчас западные компании, делал еще Третий рейх на территории оккупированной Украины.

По идее, можно было бы принять на правовом уровне соответствующие средства защиты от этого. Просто запретить вывоз чернозема. Но Украина этого делать не будет, потому что является тут не суверенным игроком. Так что, действительно, значительную часть украинского чернозема впоследствии могут просто вывести за рубеж.