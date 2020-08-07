Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрон призвал лидеров Ливана к «глубоким изменениям» 

ИА Regnum и ещё 3 25 минут назад
Макрон призвал лидеров Ливана к «глубоким изменениям»
Фото: РИА Новости
Во время визита в Бейрут президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров Ливана к «глубоким изменениям», чтобы вывести свою страну из политического и экономического тупика, усугубленного произошедшим взрывом в порту, сообщает Le Figaro.

«Сегодня настало время ответственности для Ливана и его руководителей», — заявил глава государства на пресс-конференции после переговоров с главными официальными лицами Ливана.

Президент призвал к «восстановлению нового политического порядка» и воспользовался возможностью, чтобы объявить о конференции по оказанию помощи Ливану «в ближайшие несколько дней».
Глава французского государства также призвал к международному расследованию фактов, приведших к этой ужасной трагедии.
Эммануэль Макрон также объявил о прибытии в Ливан в следующий четверг, 13 августа, вертолетоносца-амфибии Tonnerre, который доставит лекарства, медперсонал и оборудование. Эта дополнительная помощь к трем самолетам, уже прибывшим в Бейрут с группами врачей и сотрудниками службы безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Ливана, собравшиеся во время визита президента Франции, просили помощи у Франции в свержении правящих лидеров.
Видео дня. Старушка рассказала, как отомстила мужу-изменщику
ИА Regnum: последние новости
Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных граждан РФ Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных граждан РФ Билл Гейтс: человечество ждет катастрофа пострашнее коронавируса Билл Гейтс: человечество ждет катастрофа пострашнее коронавируса «Не допустить войны» — заявление Лазаревского клуба по ситуации на Кавказе «Не допустить войны» — заявление Лазаревского клуба по ситуации на Кавказе
Комментарии
В мире , Эммануэль Макрон , Le Figaro , Бейрут , Ливан , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Смогут ли США ускорить разработку гиперзвукового оружия
Смогут ли США ускорить разработку гиперзвукового оружия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Видео
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
05:00
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
Наука
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
01:06
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
Происшествия
Массированный удар «Искандера» попал на видео
01:12
Массированный удар «Искандера» попал на видео
Армия Войска
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
01:22
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение