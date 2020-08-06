Россияне отреагировали на планы Минска выдать задержанных Украине

Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в опросе. Тема касалась планов президента Белоруссии Александра Лукашенко передать задержанных граждан РФ Украине. Опрошенные сказали, что думают на этот счет.
Как выяснилось, 51% участников не удивились поступку Лукашенко (обсуждение экстрадиции россиян на Украину).
«Было ожидаемо. Лукашенко любит сидеть на двух стульях», — высказались они.
27% проголосовавших были предельно возмущены данной новостью.
«Моему возмущению нет предела», — ответили участники.
20% россиян спокойно восприняли данную информацию.
«Не верю в реализацию их планов», — подчеркнули респонденты.
И лишь 2% опрошенных напуганы данной коалицией.
В опросе приняли участие 10767 человек.
Обсуждать вопрос о передаче задержанных в Минске россиян без участия отечественных дипломатов незаконно и безнравственно, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она также выразила надежду, что в результате Белоруссия поступит по отношению к России «как братское государство», сообщает РИА Новости.
Ранее, как сообщал «Рамблер», украинский журналист Дмитрий Гордон, взяв интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил, что Минск близок к тому, чтобы передать задержанных россиян Украине. Речь идет о 33 военных специалистах, которых белорусские силовики заподозрили в намерении дестабилизировать обстановку в стране накануне выборов главы государства. Сам Лукашенко назвал задержанных «преступниками» и заявил, что даст «зеленый свет» прокуратуре на передачу их не только России, но и Украине.