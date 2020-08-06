Россияне отреагировали на планы Минска выдать задержанных Украине

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Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в опросе. Тема касалась планов президента Белоруссии Александра Лукашенко передать задержанных граждан РФ Украине . Опрошенные сказали, что думают на этот счет.

Как выяснилось, 51% участников не удивились поступку Лукашенко (обсуждение экстрадиции россиян на Украину).

«Было ожидаемо. Лукашенко любит сидеть на двух стульях», — высказались они.

27% проголосовавших были предельно возмущены данной новостью.

«Моему возмущению нет предела», — ответили участники.

20% россиян спокойно восприняли данную информацию.

«Не верю в реализацию их планов», — подчеркнули респонденты.

И лишь 2% опрошенных напуганы данной коалицией.

В опросе приняли участие 10767 человек.

Обсуждать вопрос о передаче задержанных в Минске россиян без участия отечественных дипломатов незаконно и безнравственно, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Она также выразила надежду, что в результате Белоруссия поступит по отношению к России «как братское государство», сообщает РИА Новости.