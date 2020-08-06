Задержана глава предвыборного штаба Тихановской

Белорусские силовики задержали Марию Мороз — руководителя избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря политика Анны Красулиной.
Сообщается, что Мороз была задержана около 11 часов по московскому времени на выходе из здания литовского диппредставительства. По словам Красулиной, в посольстве глава штаба Тихановской подавала документы на визу. Женщину в неизвестном направлении увезли мужчины, представившиеся сотрудниками МВД. В настоящее время ее местонахождение не известно, телефон недоступен.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жителей страны зовут на «майдан» 9 и 10 августа. При этом национальный лидер подчеркнул, что не допустит разжечь «костер» в столице. Выборы президента страны, по его словам, пройдут «спокойно и празднично».