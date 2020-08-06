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Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания 

Lenta.ru и ещё 16 1 час назад
Главу штаба Тихановской отпустили после задержания
Фото: news.tut.by
Главу предвыборного штаба соперницы действующего белорусского лидера Александра Лукашенко Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили после задержания сотрудниками правоохранительных органов в Минске. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».
С ней провели разъяснительную беседу. Причина проведения беседы пока не известна.
Ранее сообщалось, что Мороз была задержана в Минске группой людей, представившихся сотрудниками МВД, после подачи документов на визу в литовском посольстве.
Светлана Тихановская — жена популярного белорусского блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться на выборах, но был арестован. Ее избирательную кампанию поддерживают жена основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало Вероника и руководитель штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова. Цепкало бежал из страны от политических преследований, Бабарико находится в СИЗО.
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