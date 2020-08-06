Некоторое время назад жители разных российских городов, в том числе, например, депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков , стали получать смс-сообщения, отправленные через сервис CentrSoobsh, в которых предлагается получить до 10 миллионов долларов от Госдепартамента США за информацию о вмешательстве в американские выборы.

В тексте смс содержится сокращенная ссылка. Она ведет на официальный твиттер-аккаунт программы Госдепа «Вознаграждение за помощь правосудию».

Вчера, как сообщал «Рамблер», государственный секретарь США Майк Помпео объявил о начале программы «Вознаграждение за помощь правосудию». Он рассказал, что она предполагает выплату вознаграждения в размере до 10 миллионов долларов за идентификацию или обнаружение преступников, которые влияют на выборы в США по распоряжению или под контролем злонамеренно действующих правительств и лиц.