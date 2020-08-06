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США предложили россиянам по 10 миллионов долларов 

Артём Кульша и ещё 2 22 минуты назад
Государственный департамент США предлагает гражданам России получить до 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщает «Знак».
Некоторое время назад жители разных российских городов, в том числе, например, депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков, стали получать смс-сообщения, отправленные через сервис CentrSoobsh, в которых предлагается получить до 10 миллионов долларов от Госдепартамента США за информацию о вмешательстве в американские выборы.
В тексте смс содержится сокращенная ссылка. Она ведет на официальный твиттер-аккаунт программы Госдепа «Вознаграждение за помощь правосудию».
Вчера, как сообщал «Рамблер», государственный секретарь США Майк Помпео объявил о начале программы «Вознаграждение за помощь правосудию». Он рассказал, что она предполагает выплату вознаграждения в размере до 10 миллионов долларов за идентификацию или обнаружение преступников, которые влияют на выборы в США по распоряжению или под контролем злонамеренно действующих правительств и лиц.
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В мире , Видео , Тимофей Жуков , Госдеп США , США
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