Задержание россиян: мнение соперника Лукашенко

Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил, что не верит в заявления о намерении задержанных под Минском россиян свергнуть власть в республике, считает, что руководство страны раздуло международный скандал для ужесточения контроля за акциями протеста.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

"Мне кажется, что власти очень повезло, что у нас появились какие-то транзитчики. Не думаю, что они ехали к нам свергать режим", — сказал Черечень в интервью РИА Новости.

Он считает, что история с задержанными под Минском россиянами, которых подозревают в организации массовых беспорядков, вписывается в контекст президентской избирательной кампании. "Думаю, власти раздули международный скандал, чтобы ужесточить контроль за проведением массовых мероприятий", — заявил кандидат в президенты.

По его словам, "эта ситуация может использоваться как основание для усиления контроля за мирными акциями и для их оправдания перед белорусским обществом и мировым сообществом". "Можно чуть ли не войска вводить, ограждать зону проведения митингов БТРами… Это и подготовка к возможной "площади" (возможной акции протеста после выборов — ред.) в том числе", — сказал собеседник агентства.

При этом он считает, что власти не будут вводить чрезвычайное положение и выборы не отменят. "Зачем их отменять и затягивать? Это ухудшит ситуацию, потому что настроения в обществе накаляются", — заявил Черечень.

Политик также не ожидает, что в итоге из-за истории с задержанными россиянами будет конфликт с Россией. "Он бы был, если бы, действительно, какие-то бандформирования хотели провести здесь переворот, и белорусские власти об этом узнали. Тогда бы можно было говорить о конфликте между руководствами двух стран. Не думаю, что в итоге будет какой-то накал в двусторонних отношениях", — заключил Черечень.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.