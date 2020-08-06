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В Индии зафиксирован рекорд по числу смертей от коронавируса

Lenta.ru
59 минут назад
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За последние сутки в Индии зафиксировали рекорд по числу смертей от осложнений, вызванных пневмонией COVID-19. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на официальную статистику.
В Индии зафиксирован рекорд по числу смертей от COVID-19
Фото: Danish Siddiqui / ReutersDanish Siddiqui / Reuters
По предварительным данным, погибли 918 человек. Издание отмечает, что число смертей за сутки впервые перешло отметку в 900 случаев. За последний месяц от осложнений погибло более 20 тысяч человек, всего за время пандемии — 40,6 тысяч человек.
Число заражений коронавирусом за последние сутки в стране превысило 56,2 тысячи. Всего в Индии инфицированы более 1,9 миллиона человек.
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 6 августа превысило 18,7 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.
8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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В мире,ВОЗ,Газета The Times,Индия
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