В Минск стягивают войска 

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Минск стягивают войска, численный состав которых составляет около 20 тысяч человек. Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию пишет «Царьград».

По данным издания, автор Telegram-канала «Дилетант» рассказал о стягивании войск в Минск, отметив, что жить военнослужащие «будут в палаточном лагере».

«В ночь с 8 на 9 августа подходы к Дворцу Независимости будут перекрыты грузовиками с песком. Ближе к вечеру патрулировать город выйдут военные», — отметил он.

Такие меры, по мнению инсайдера, вызваны тем, что власти опасаются массовых протестов.

«Вокруг прилегающих улиц во дворах будут дежурить водометы, автозаки и бронетранспортеры. Из Дворца Независимости вывезли все ценности и секретные документы», — отметил он.