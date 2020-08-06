В Минск стягивают войска, численный состав которых составляет около 20 тысяч человек. Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию пишет «Царьград».
По данным издания, автор Telegram-канала «Дилетант» рассказал о стягивании войск в Минск, отметив, что жить военнослужащие «будут в палаточном лагере».
«В ночь с 8 на 9 августа подходы к Дворцу Независимости будут перекрыты грузовиками с песком. Ближе к вечеру патрулировать город выйдут военные», — отметил он.
Такие меры, по мнению инсайдера, вызваны тем, что власти опасаются массовых протестов.
«Вокруг прилегающих улиц во дворах будут дежурить водометы, автозаки и бронетранспортеры. Из Дворца Независимости вывезли все ценности и секретные документы», — отметил он.
«Рамблер» писал, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. В них принимает участие действующий глава республики Александр Лукашенко и жена арестованного популярного блогера Светлана Тихановская. Ранее в Минске рекордное количество человек (более 63 тысяч) пришли на митинг в поддержку Тихановской. Некоторые аналитики расценили это как подготовку к «еще одному майдану».