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В Минск стягивают войска 

Алиса Селезнёва 25 минут назад
В Минск стягивают войска, численный состав которых составляет около 20 тысяч человек. Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию пишет «Царьград».
По данным издания, автор Telegram-канала «Дилетант» рассказал о стягивании войск в Минск, отметив, что жить военнослужащие «будут в палаточном лагере».

«В ночь с 8 на 9 августа подходы к Дворцу Независимости будут перекрыты грузовиками с песком. Ближе к вечеру патрулировать город выйдут военные», — отметил он.

Такие меры, по мнению инсайдера, вызваны тем, что власти опасаются массовых протестов.

«Вокруг прилегающих улиц во дворах будут дежурить водометы, автозаки и бронетранспортеры. Из Дворца Независимости вывезли все ценности и секретные документы», — отметил он.

«Рамблер» писал, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. В них принимает участие действующий глава республики Александр Лукашенко и жена арестованного популярного блогера Светлана Тихановская. Ранее в Минске рекордное количество человек (более 63 тысяч) пришли на митинг в поддержку Тихановской. Некоторые аналитики расценили это как подготовку к «еще одному майдану».
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Царьград ТВ , Минск
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