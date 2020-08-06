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СМИ: в Минск стягивают войска 

Ura.Ru 29 минут назад
В Минск стягивают войска
Фото: Ura.Ru
В столицу Белоруссии (Минск) стягивают войска, численный состав которых составляет около 20 тысяч военных. Как пишут СМИ, часть военнослужащих может быть задействована в пресечении беспорядков. Однако официального подтверждения данных нет.

«В ночь с 8 на 9 августа подходы к Дворцу Независимости (резиденции президента Белоруссии — прим. ред.) будут перекрыты грузовиками с песком. Патрулировать город выйдут военные. Власти опасаются, что вечером 9 августа колонна протестующих двинется к резиденции президента», — пишет «Царьград» со ссылкой на telegram-канал «Дилетант». В этот же день, 9 августа, пройдут выборы президента Белоруссии. Также сообщается, что из Дворца Независимости уже вывезли все ценности и секретные документы.

На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарий пресс-службы минобороны Белоруссии. На электронную почту ведомства направлен запрос.
Ранее стало известно, что жители восточной части Белоруссии с 29 июля стали говорить о передвижении военной техники у границ с РФ. Позже в Минобороны республики заявили, что техника появилась из-за плановых военных сборов, которые пройдут 11 августа, передает телеканал 360.
Отношения между Россией и Белоруссией накалились после того, как под Минском были задержаны российские бойцы. Их обвинили в попытке организации беспорядков в стране. Президент республики Александр Лукашенко сделал в адрес России несколько резких заявлений.
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В мире , Александр Лукашенко , Министерство обороны , Царьград ТВ , Телеканал "360° Подмосковье" , Минск
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