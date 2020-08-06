В Минск стягивают войска

«В ночь с 8 на 9 августа подходы к Дворцу Независимости (резиденции президента Белоруссии — прим. ред.) будут перекрыты грузовиками с песком. Патрулировать город выйдут военные. Власти опасаются, что вечером 9 августа колонна протестующих двинется к резиденции президента», — пишет «Царьград» со ссылкой на telegram-канал «Дилетант». В этот же день, 9 августа, пройдут выборы президента Белоруссии. Также сообщается, что из Дворца Независимости уже вывезли все ценности и секретные документы.