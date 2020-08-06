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Аномальные дожди вызвали наводнения в Сеуле 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Аномальные дожди вызвали наводнения в Сеуле
Фото: РИА Новости
Сильные дожди в четверг стали причиной резкого роста уровня воды в реке Ханган, вызвав новые наводнения в южнокорейской столице. Власти Сеула в связи с этим закрыли городские набережные, ряд скоростных трасс и несколько мостов.
В целом в стране вызванные дождями катаклизмы с начала августа стали причиной гибели 16 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Более 1,6 тыс. граждан были вынуждены эвакуироваться, в основном в провинциях Северная и Южная Чхунчхон, Канвондо и Кёнгидо. Затоплены или повреждены по меньшей мере 5 тыс. зданий, под водой оказалось также более 8 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Закрыты три железнодорожные ветки и 39 автомобильных шоссе.
Синоптики предупреждают, что аномально сильные дожди и штормовой ветер продолжатся в центральных и южных регионах страны в четверг и пятницу.
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В мире , Происшествия , Сеул
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