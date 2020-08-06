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На юге Мексики запретили продавать детям фастфуд и газировку 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 3 часа назад
В Мексике запретили продавать детям фастфуд
Фото: РИА Новости
Власти штата Оахака на юге Мексики ввели законодательный запрет на продажу сладких газированных напитков, фастфуда и других потенциально вредных для здоровья продовольственных товаров несовершеннолетним, сообщили в законодательном собрании штата.

«Законодательное собрание Оахаки согласилось внести изменения в закон о правах детей и подростков, чтобы запретить продажу, распространение, дарение или продвижение среди несовершеннолетних вредных для их здоровья продуктов, в поддержку инициативы выступил 31 депутат», — приводит текст сообщения ТАСС.

Оахака стала первым регионом Мексики, где вступят в силу требования такого рода. Их нарушение будет караться штрафами, запретом на ведение деятельности и даже лишением свободы на срок от полугода до нескольких лет. Представители сферы торговли выступили против решения парламента и пообещали препятствовать его реализации.
Согласно подсчетам Организации экономического сотрудничества и развития, 75,2% населения Мексики — примерно 97,5 млн человек — имеют избыточный вес или страдают от ожирения. Из-за проблем, вызываемых этим негативным явлением, потери страны в ближайшие 30 лет могут достичь 5,3% ВВП.
Напомним, согласно данным Роспотребнадзора, на конец 2019 года фастфуд и газировку употребляли около 78% российских школьников. Глава ведомства, главный государственный санитарный врач России Анна Попова отмечала, что неправильное питание может привести к ожирению и развитию эндокринных заболеваний.
В октябре 2019 года Роспотребнадзор констатировал рост заболеваемости ожирением в России: от болезни страдают более половины россиян старше 30 лет.
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Комментарии
В мире , Анна Попова , ОЭСР , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Мексика
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