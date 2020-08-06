Лукашенко пообещал не допустить «костра» в центре Минска

По его словам, некоторые «продолжают людей звать на майдан».

«Не дай бог мы разожжем костёр в центре Минска и будем разбрасывать головёшки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим», — цитирует Лукашенко издание издание «СБ. Беларусь сегодня».

Ранее он рассказал о поступающей ему информации, что в стране «не везде хотят спокойно провести президентские выборы», и поручил обеспечить безопасность на участках.