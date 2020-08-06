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Лукашенко пообещал не допустить «костра» в центре Минска из-за выборов 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Лукашенко пообещал не допустить «костра» в центре Минска
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит «разжечь костёр» в центре Минска 9—10 августа.
По его словам, некоторые «продолжают людей звать на майдан».

«Не дай бог мы разожжем костёр в центре Минска и будем разбрасывать головёшки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим», — цитирует Лукашенко издание издание «СБ. Беларусь сегодня».

Ранее он рассказал о поступающей ему информации, что в стране «не везде хотят спокойно провести президентские выборы», и поручил обеспечить безопасность на участках.
Выборы белорусского лидера пройдут 9 августа. Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост главы государства.
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В мире , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Минск
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