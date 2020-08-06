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Назначена дата выборов президента Таджикистана 

Lenta.ru и ещё 4 28 минут назад
Назначена дата выборов президента Таджикистана
Фото: РИА Новости
Верхняя и нижняя палаты парламента Таджикистана назначили дату выборов президента, передает ТАСС.
Голосование состоится 11 октября. «Сегодня на совместном заседании обеих палат парламента депутаты определили дату проведения очередных президентских выборов в Таджикистане — 11 октября 2020 года», — заявил помощник председателя верхней палаты по связям со СМИ и неправительственными организациями Навруз Курбонзода.
Партии, профсоюзы, Согдийская, Хатлонская, Горно-Бадахшанская области и Душанбе могут приступить к выдвижению кандидатов, пишет ASIA-Plus.
Предыдущие выборы президента Таджикистана состоялись 6 ноября 2013 года. Пост с 1994 года занимает Эмомали Рахмон.
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В мире , Эмомали Рахмонов , ИТАР-ТАСС , Таджикистан
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