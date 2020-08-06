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Президент Черногории в преддверии выборов захотел улучшить отношения с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 29 минут назад
Черногория захотела улучшить отношения с Россией
Фото: FACEBOOK
Черногория готова работать над нормализацией и укреплением отношений с Россией, заявил президент страны Мило Джуканович в ходе встречи с назначенным послом в Москве Милорадом Шчепановичем.

«Президент [Джуканович] принял назначенного посла Черногории в России. По этому случаю была высказана готовность Черногории с целью преодоления современного состояния и осовременивания двусторонних отношений двух стран работать над нормализацией и укреплением отношений в соответствии с долгой традицией дружеских связей», — приводит сообщение пресс-службы президента Черногории ТАСС.

Напомним, в апреле глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что временщики, осуществляющие в Черногории русофобскую политику, уйдут.
После этого в Госдуме предложили не восстанавливать авиасообщение с Черногорией на фоне гонений на верующих и нарушений прав человека в этой стране.
Ранее Черногория под руководством Мило Джукановича присоединилась к антироссийским санкциям, вступила в НАТО, обвинила Россию в организации попытки «госпереворота» в стране во время парламентских выборов 2016 года.
Такая политика Джукановича вызвала недовольство в обществе, которое особенно обострилось после попытки черногорского президента упразднить в стране Сербскую православную церковь и создать «черногорскую церковь» по украинской модели.
Кроме того, на фоне ситуации с распространением коронавируса Черногория стала выдвигать требования для выдачи разрешения на вылет россиян на родину.
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Комментарии
В мире , Сергей Лавров , МИД , РПЦ , Госдума , НАТО , ИТАР-ТАСС , Черногория
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