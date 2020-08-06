Черногория захотела улучшить отношения с Россией

«Президент [Джуканович] принял назначенного посла Черногории в России. По этому случаю была высказана готовность Черногории с целью преодоления современного состояния и осовременивания двусторонних отношений двух стран работать над нормализацией и укреплением отношений в соответствии с долгой традицией дружеских связей», — приводит сообщение пресс-службы президента Черногории ТАСС.