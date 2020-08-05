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США назначили награду за информацию о вмешивающихся в выборы 

РИА Новости 19 минут назад
США объявили награду в связи с вмешательством в выборы
Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
США объявляют награду в 10 миллионов долларов за информацию о лицах, вмешивающихся в выборы, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Если говорить о России или других злонамеренных действующих лицах, программа госдепартамента "Награда за справедливость" предлагает награду до 10 миллионов долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США путем определенных преступных действий", — заявил Помпео на пресс-конференции.

Россия в прошлом опровергала обвинения США во вмешательстве в выборы.
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В мире , Госдеп США , США
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