Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гордон: Лукашенко пообещал Зеленскому «зеленый свет» для экстрадиции участников боев в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Стало известно об обещании Лукашенко Зеленскому
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский попросил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко передать Киеву участников боевых действий в Донбассе, заявил после интервью с главой Белоруссии украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Он (Лукашенко — прим. ВЗГЛЯД) сказал, что Зеленский просил передать Украине тех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе против Украины, в том числе украинцев», — сказал Гордон в интервью «Радыё Свабода».

Белорусский президент пообещал дать «зеленый свет» правоохранительным органам республики, чтобы обеспечить «экстрадицию преступников» в Россию и на Украину, указал журналист.
Гордон добавил, что Лукашенко в ходе беседы с ним «выглядел очень хорошо» и «очень хорошо говорил».

«Интервью получилось неожиданно резонансным, смелым, интересным. Он озвучил ряд сенсационных фактов. Его рукопожатие крепкое», — описал беседу Гордон.

Также журналист заявил о решимости Лукашенко, которую он продемонстрировал в интервью.

«Меня приятно вдохновила решимость президента Лукашенко защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны. Этого не хватало Украине, когда Россия украла у нее Крым (так Гордон называет воссоединение Крыма с Россией в результате референдума, большинство участников которого выступили за возвращение в состав России — прим. ВЗГЛЯД). Мне было очень любопытно слышать, что сказал Лукашенко: если Россия или другая страна посягнет на территориальную целостность Белоруссии, он будет бороться за свою страну до последнего», — сказал Гордон.

Также Гордон описал Лукашенко как «символ эпохи», который уже «стал частью истории».
Напомним, Гордон записал интервью с Лукашенко в том дворце, в котором в 2015 году проходили переговоры «нормандского формата» и были достигнуты «Минские соглашения».
Гордон известен своими антироссийскими высказываниями, заявлениями о благе для советских граждан при победе Адольфа Гитлера и т.д.
Стоит отметить, что Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами. Белоруссия уже передала Украине список задержанных. В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.
Видео дня. В Сети обсуждают развод Галкина и Пугачевой
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян Лукашенко и Зеленский обсудили экстрадицию задержанных под Минском россиян Лукашенко и Зеленский обсудили экстрадицию задержанных под Минском россиян Прилепин заявил об отъезде из Белоруссии 170 «чоповцев» Прилепин заявил об отъезде из Белоруссии 170 «чоповцев»
Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , СНГ , Украина , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Дмитрий Гордон , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Молодые ублюдки»: Гузеева ответила хейтерам
«Молодые ублюдки»: Гузеева ответила хейтерам
Россиянина разыскивают после взрыва в Бейруте
Россиянина разыскивают после взрыва в Бейруте
Собянин рассказал о сроках масочного режима
Собянин рассказал о сроках масочного режима
«Знак сверху»: Азиза о романе с Караченцовым
«Знак сверху»: Азиза о романе с Караченцовым
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Су-27 срочно подняли над Черным морем
00:22
Су-27 срочно подняли над Черным морем
Армия США
Дворец задержанного проректора МГУ попал на видео
00:37
Дворец задержанного проректора МГУ попал на видео
Происшествия
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
00:53
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
Происшествия
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение