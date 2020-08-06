Лукашенко назвал себя украинцем 

Собеседники вспомнили об украинских корнях Лукашенко. Дед президента родился на хуторе Понурка Черниговской губернии, ныне Сумской области Украины.

На вопрос Гордона о том, является ли он сам «немножко украинцем», Лукашенко ответил утвердительно: «Ну, не немножко. Немножко украинцев не бывает, это крепко украинцы».

При этом белорусский лидер признался в любви к Украине и сравнил ее с Францией. «Но Украина душевнее, во Франции нет той души. Ее разорвали, разболтали этой демократией непонятной», — сказал Лукашенко и напомнил, что служил в Пограничных войсках КГБ СССР и часто бывал в Киеве и во Львове.

Накануне Лукашенко упрекнул Россию в том, что она изменила братское отношение к республике на партнерское. При этом он подчеркнул, что страны все равно останутся ближайшими союзниками. После этих слов Медведев предупредил Лукашенко, что попытки вылепить из России образ врага и с помощью этого добиться политического результата вызовут печальные последствия.