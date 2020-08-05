Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нью-Йорк вводит пропускные пункты на въездах 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Нью-Йорк вводит пропускные пункты на въездах
Фото: Газета.Ru
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что въездах в город будут установлены контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщает New York Post.
Эти пункты будут установлены на основных мостах, а также на туннельных переездах для контроля за соблюдением карантина американцами.
В случае нарушения двухнедельного карантина, предусмотренного для приезжающих из других штатов в Нью-Йорк граждан, будет налагаться штраф в размере $10 тысяч.
На данный момент правила карантина действую для жителей 35 американских штатов, где сохраняется высокий риск заражения коронавирусной инфекцией.
Прилетающие в аэропорты Нью-Йорка также обязаны заполнять специальные туристические анкеты, в противном случае на них налагается штраф в размере $2000.
Видео дня. В Сети обсуждают развод Галкина и Пугачевой
Газета.Ru: последние новости
Зеленский и Лукашенко обсудили экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян Зеленский и Лукашенко обсудили экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян На Украине возмутились открытием границ Черногории с Россией На Украине возмутились открытием границ Черногории с Россией Лукашенко рассказал, что лежит в основе его политики Лукашенко рассказал, что лежит в основе его политики
В мире , США , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Мужчина пять лет скрывался в лесу от бандитов
Мужчина пять лет скрывался в лесу от бандитов
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Су-27 срочно подняли над Черным морем
00:22
Су-27 срочно подняли над Черным морем
Армия США
Дворец задержанного проректора МГУ попал на видео
00:37
Дворец задержанного проректора МГУ попал на видео
Происшествия
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
00:53
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
Происшествия
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение