Нью-Йорк вводит пропускные пункты на въездах 

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что въездах в город будут установлены контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщает New York Post.

Эти пункты будут установлены на основных мостах, а также на туннельных переездах для контроля за соблюдением карантина американцами.

В случае нарушения двухнедельного карантина, предусмотренного для приезжающих из других штатов в Нью-Йорк граждан, будет налагаться штраф в размере $10 тысяч.

На данный момент правила карантина действую для жителей 35 американских штатов, где сохраняется высокий риск заражения коронавирусной инфекцией.

Прилетающие в аэропорты Нью-Йорка также обязаны заполнять специальные туристические анкеты, в противном случае на них налагается штраф в размере $2000.