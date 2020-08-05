«Белоруссия не должна зависеть от одной страны»

"Мы уважаем ее суверенитет и самоопределение. Белоруссия не должна быть вынуждена зависеть от какой-либо одной страны ради ее процветания и безопасности, и мы не просим Белоруссию выбирать между Востоком и Западом. Страны, как и люди, выбирают своих друзей, но не своих соседей", — сказала она в комитете сената по международным вопросам во время рассмотрения ее кандидатуры на должность главы дипмиссии.