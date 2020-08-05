Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кандидат на пост посла США: Белоруссия не должна зависеть от одной страны 

РИА Новости 2 часа назад
«Белоруссия не должна зависеть от одной страны»
Фото: РИА Новости
Белоруссию нельзя принуждать к зависимости от какой-то одной страны, США не просят ее выбирать между Востоком и Западом, заявила в среду кандидат на пост посла США в Минске Джули Фишер.

"Мы уважаем ее суверенитет и самоопределение. Белоруссия не должна быть вынуждена зависеть от какой-либо одной страны ради ее процветания и безопасности, и мы не просим Белоруссию выбирать между Востоком и Западом. Страны, как и люди, выбирают своих друзей, но не своих соседей", — сказала она в комитете сената по международным вопросам во время рассмотрения ее кандидатуры на должность главы дипмиссии.

Видео дня. В Сети обсуждают развод Галкина и Пугачевой
Последние новости
В Госдуме оценили слова Лукашенко о "пожаре до Владивостока" В Госдуме оценили слова Лукашенко о "пожаре до Владивостока" Почему взрыв в Бейруте был розовым Почему взрыв в Бейруте был розовым Арендатор трубоукладчика "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2" Арендатор трубоукладчика "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2"
В мире , Минск , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв в Бейруте: затонул круизный лайнер
Взрыв в Бейруте: затонул круизный лайнер
Победителями конкурса на создание интернет-контента для молодёжи стали 85 проектов
Победителями конкурса на создание интернет-контента для молодёжи стали 85 проектов
Добкин: Янукович гримируется до незнаваемости
Добкин: Янукович гримируется до незнаваемости
Медведев пригрозил Белоруссии печальными последствиями
Медведев пригрозил Белоруссии печальными последствиями
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Су-27 срочно подняли над Черным морем
00:22
Су-27 срочно подняли над Черным морем
Армия США
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Появилось снятое погибшими жителями Бейрута видео взрыва
02:13
Появилось снятое погибшими жителями Бейрута видео взрыва
Происшествия
«Я ребенка обожаю, просто ошибка произошла»
01:18
«Я ребенка обожаю, просто ошибка произошла»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение