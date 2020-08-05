Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер муэдзин собора Святой Софии 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Умер муэдзин собора Святой Софии
Фото: ТАСС
Муэдзин Осман Аслан скончался от сердечного приступа в соборе Святой Софии в Стамбуле, пишут греческие СМИ.
Муэдзин умер в воскресенье, 2 августа, но о смерти священнослужителя стало известно в среду, пишет Оrthodox Times.
По данным издания, муэдзин призывал мусульман молиться в соборе Святой Софии, которая поменяла статус на мечеть.
Муэдзин в исламе — это служитель мечети, который призывает мусульман на обязательную молитву — намаз.
Напомним, 10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.
Эрдоган заявлял, что в мечети пройдет реставрация. Какого именно характера планируется проводить работы, он не уточнял. Турецкий президент также принял решение, что собор будет открыт круглосуточно.
24 июля в превращенном в мечеть соборе прошел первый после 1934 года пятничный намаз. В молитве принял участие президент Турции, который произнес первую суру из Корана «Аль-Фатиху» перед началом богослужения. Собравшиеся там верующие приветствовали турецкого лидера возгласами «Аллах Акбар».
Русская православная церковь заявляла, что не одобряет решение о превращении Айя-Софии из музея в мечеть, считая его поспешным и политизированным. В РПЦ подчеркивали, что политизация вопросов веры не способствуют стабильности и укреплению мира.
В Греции проходили траурные мероприятия в связи с первой за долгие годы мусульманской молитвы в стенах собора Святой Софии. В ходе них по всей стране прозвучал траурный колокольный звон.
В понедельник активисты движения «Талибан» (запрещено в России) развернули свой флаг в соборе Святой Софии.
Храм Святой Софии — Айя София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Около тысячи лет собор был самым большим в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году храм был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лукашенко и Зеленский обсудили экстрадицию задержанных под Минском россиян Лукашенко и Зеленский обсудили экстрадицию задержанных под Минском россиян Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян Прилепин заявил об отъезде из Белоруссии 170 «чоповцев» Прилепин заявил об отъезде из Белоруссии 170 «чоповцев»
Комментарии
В мире , РПЦ , ЮНЕСКО , Талибан , Газета The Times , Стамбул , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведи загрызли ребенка в Сочи
Медведи загрызли ребенка в Сочи
Симоньян «потопила» Пашиняна снимком в Telegram
Симоньян «потопила» Пашиняна снимком в Telegram
Крымские татары обрушились на Кравчука
Крымские татары обрушились на Кравчука
Директора подмосковного завода облили кислотой
Директора подмосковного завода облили кислотой
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Появилось снятое погибшими жителями Бейрута видео взрыва
02:13
Появилось снятое погибшими жителями Бейрута видео взрыва
Происшествия
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
00:38
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
Армия Оружие
«Болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность»
00:23
«Болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение