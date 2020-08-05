Умер муэдзин собора Святой Софии 

Все новости на карте

Муэдзин Осман Аслан скончался от сердечного приступа в соборе Святой Софии в Стамбуле , пишут греческие СМИ.

Муэдзин умер в воскресенье, 2 августа, но о смерти священнослужителя стало известно в среду, пишет Оrthodox Times.

По данным издания, муэдзин призывал мусульман молиться в соборе Святой Софии, которая поменяла статус на мечеть.

Муэдзин в исламе — это служитель мечети, который призывает мусульман на обязательную молитву — намаз.

Напомним, 10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.

Эрдоган заявлял, что в мечети пройдет реставрация. Какого именно характера планируется проводить работы, он не уточнял. Турецкий президент также принял решение, что собор будет открыт круглосуточно.

24 июля в превращенном в мечеть соборе прошел первый после 1934 года пятничный намаз. В молитве принял участие президент Турции, который произнес первую суру из Корана «Аль-Фатиху» перед началом богослужения. Собравшиеся там верующие приветствовали турецкого лидера возгласами «Аллах Акбар».

Русская православная церковь заявляла, что не одобряет решение о превращении Айя-Софии из музея в мечеть, считая его поспешным и политизированным. В РПЦ подчеркивали, что политизация вопросов веры не способствуют стабильности и укреплению мира.

В Греции проходили траурные мероприятия в связи с первой за долгие годы мусульманской молитвы в стенах собора Святой Софии. В ходе них по всей стране прозвучал траурный колокольный звон.

В понедельник активисты движения «Талибан» (запрещено в России) развернули свой флаг в соборе Святой Софии.