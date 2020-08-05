«Поступают угрозы»: Тихановской названивают с украинских номеров 

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Настоящему времени» пожаловалась на угрозы по телефону с неизвестного номера, зарегистрированного на территории Украины. Женщину стращают тюрьмой и детским домом для ее детей.

Тихановская подчеркнула, что никогда с подобного рода собеседниками не сталкивалась, поэтому, забеспокоившись о судьбе своих детей, запаниковала.

Однако, впоследствии, взвесив все «за» и «против», она пришла к выводу, что не может подвести людей, «поверивших» сначала в ее супруга бывшего кандидата в главы государства Сергея Тихановского, а затем и в нее.

«Объективных причин меня сажать в тюрьму или детей забирать в детдом нет», — отметила Тихановская.

Она добавила, что звонок незнакомца позже отнесла к еще одному аргументу, почему ей необходимо продолжать политическую борьбу.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Минске рекордное количество человек (более 63 тысяч) пришли на митинг в поддержку Светланы Тихановской. Некоторые аналитики расценили события как подготовку к «еще одному майдану».