Найдено пророчество о дружбе России и США

У американского мистика Эдгар Кейси нашли предсказание о будущем России . Как сообщает «Царьград», Кейси предрекал, что Россия станет другом США и спасет мир.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кейси предсказывал, что Россия окажется новым духовным центром и «великой надеждой» для мира. Мистик говорил, что народы, которые наладят отношения с Россией, станут жить еще лучше.

Кейси отмечал, что новая надежда для мира, среди прочего, будет основана на дружбе России «с народом, на деньгах которого написано «на Бога уповаем», то есть с американцами.

Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях обсуждали пророчества Нострадамуса о России. В его катренах нашли предсказания о «золотом веке» России, который должен наступить в 2025 или 2035 году, появлении новой религии, которая сделает страну «духовным центром» мира, и «осторожном и благородном» правителе.