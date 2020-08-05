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Найдено пророчество о дружбе России и США

Мария Иванова
20 минут назад
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У американского мистика Эдгар Кейси нашли предсказание о будущем России. Как сообщает «Царьград», Кейси предрекал, что Россия станет другом США и спасет мир.
Найдено пророчество о дружбе России и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Кейси предсказывал, что Россия окажется новым духовным центром и «великой надеждой» для мира. Мистик говорил, что народы, которые наладят отношения с Россией, станут жить еще лучше.
Кейси отмечал, что новая надежда для мира, среди прочего, будет основана на дружбе России «с народом, на деньгах которого написано «на Бога уповаем», то есть с американцами.
Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях обсуждали пророчества Нострадамуса о России. В его катренах нашли предсказания о «золотом веке» России, который должен наступить в 2025 или 2035 году, появлении новой религии, которая сделает страну «духовным центром» мира, и «осторожном и благородном» правителе.
Ванга, которой приписывают сверхъестественные способности, обещала России конфликты со множеством стран в 2021 году и в то же время «укрепление духа государства». Она говорила, что позже Россия сможет стать неоспоримым лидером в мире и даже помирит враждующие страны.
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В мире,Эдгар Кейси,Россия,Соединенные Штаты
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