Крымские татары обрушились на Кравчука 

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Крымская переговорная группа, которую предложил создать бывший президент Украины Леонид Кравчук , никогда не будет создана. Об этом глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил РИА Новости.

Вчера, как сообщал «Рамблер», Кравчук заявил, что для решения вопроса возвращения Крыма Украине должна быть создана отдельная переговорная группа.

Сегодня Умеров назвал экс-президента Украины пособником развала Советского Союза, которому не свойственно созидание, и выразил уверенность, что в состав группы, которую тот предложил создать, войдут крымские татары, ранее сбежавшие из Крыма на Украину, а сейчас паразитирующие там на антироссийских настроениях.

«Попытка создать очередную делегацию с (их. — Прим. ред.) привлечением обречена на очередной провал», — уверен он.

Также глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар высказал мнение, что группа, которую предложил создать Кравчук, сможет хорошо справиться лишь с отмыванием грантов.