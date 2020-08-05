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Соперник Лукашенко выступил за выход Белоруссии из ОДКБ 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Соперник Лукашенко выступил за выход Белоруссии из ОДКБ
Фото: © Sputnik
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев считает, что республика должна выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"В перспективе — да", — сказал Дмитриев в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, выступает ли он за выход Минска из ОДКБ в контексте его заявлений о нейтралитете для Белоруссии.
Он отметил, что "сегодня целый ряд международных структур нуждаются в кардинальном пересмотре, как, к примеру, Исполком СНГ". "Эти системы не могут обеспечить даже региональную безопасность на уровне стран, которые туда входят. Мы должны серьезно ставить вопрос о том, что постсоветский период заканчивается, инструменты, которые должны были обеспечить более мягкий переход от СССР к независимым государствам, себя выработали, и нам нужны новые инструменты, которые будут обеспечивать безопасность региона, диалоговую площадку, торговые отношения. То, что есть сегодня, стоит дорого и не работает. Мы предложим наш план, как это реформировать", — заявил Дмитриев.
В то же время он отверг выход Белоруссии из СНГ. "Нет, из СНГ не надо выходить, его нужно кардинально менять. Адаптировать под реальность сегодняшнего дня. СНГ — это изначально союз бывших советских республик, это было актуально 30 лет назад, теперь есть реальные независимые государства с очень разными интересами. Мы должны создавать новую диалоговую систему, которая это учитывает", — пояснил политик.
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Во вторник в республике началось досрочное голосование.
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В мире , Андрей Дмитриев , Александр Лукашенко , РИА Новости , Минск
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