Россия поможет Бейруту 

Вчера, как сообщал «Рамблер», в районе порта Бейрута неподалеку от базы Военно-морских сил (ВМС) Ливана произошел взрыв, по мощности эквивалентный землетрясению магнитудой 4,5. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате взрыва погибли 78 человек, пострадали четыре тысячи человек, по информации Ливанского общества Красного Креста — 100 человек погибли, более четырех тысяч человек пострадали.

В МЧС подчеркнули, что врачи, спасатели и специалисты Роспотребнадзора будут укомплектованы с учетом эпидемиологической обстановки.