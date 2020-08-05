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Россия поможет Бейруту 

Артём Кульша 1 час назад
Россия поможет Бейруту
Фото: РИА Новости
Россия окажет гуманитарную помощь Бейруту. Об этом сообщает ТАСС.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в районе порта Бейрута неподалеку от базы Военно-морских сил (ВМС) Ливана произошел взрыв, по мощности эквивалентный землетрясению магнитудой 4,5. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате взрыва погибли 78 человек, пострадали четыре тысячи человек, по информации Ливанского общества Красного Креста — 100 человек погибли, более четырех тысяч человек пострадали.
Сегодня в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России сообщили, что в Бейрут будут направлены пять самолетов в рамках гуманитарной акции. На их борту будут находиться мобильный госпиталь и лаборатория по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19, врачи, спасатели и специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
В МЧС подчеркнули, что врачи, спасатели и специалисты Роспотребнадзора будут укомплектованы с учетом эпидемиологической обстановки.
Комментарии
В мире , МЧС , Роспотребнадзор , Бейрут
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