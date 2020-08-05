Пока вы спали: россияне отказались от Турции 

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Россияне предпочли отечественный отдых курортам Турции

Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» отметили рост интереса россиян к внутреннему туризму, несмотря на возобновление международного авиасообщения, в том числе и с Турцией. Среди лидеров по спросу на краткосрочную аренду оказались Симферополь, Севастополь, Новороссийск, Керчь и Судак, пишет «Лента.ру».

Желание россиян отдохнуть внутри страны связано с их сомнениями в окончательной стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусом в мире. Туристы также стали предпочитать гостиницам съемные квартиры, а самолетам — частные автомобили, отмечают эксперты.

В России активизировались поддельные сайты доставки

Более 200 фейковых служб доставки товаров и еды появилось в России на фоне эпидемии коронавируса. На возникновение таких клонов обратили внимание в Infosecurity a Softline Company, «Лаборатории Касперского» и «СерчИнформ», пишет «Коммерсант».

Эксперты отмечают, что пик активности пришелся на апрель.

Тогда возникли 56 копий Delivery Club, около 30 — у «Сбермаркета» и «Яндекс. Еды». Копировали мошенники также сайты «Утконоса», «ВкусВилла», «Перекрестка», Samsung и «Ситилинка». При этом поддельные сайты, собрав деньги с россиян, исчезали в течение двух-трех дней, до первых жалоб пользователей или правообладателей.

Россияне стали активнее покупать в магазинах

Индекс бизнес-активности, рассчитанный аналитическим центром Первого ОФД, говорит о восстановлении розничных продаж до докризисного уровня. Об этом пишет газета «Ведомости».

По данным издания, в последнюю неделю марта индекс рухнул до отметки -0,45, а уже к концу июля достиг отметки -0,12, вернувшись к показателю начала января. При этом эксперты отмечают, что на индекс бизнес-активности могло повлиять то, что в этом году самые платежеспособные россияне остались на родине, а также закупки тех жителей России, которые боятся резкого ухудшения ситуации в экономике осенью.

В России упал спрос на сим-карты

Сотовые операторы фиксируют падение спроса на сим-карты среди абонентов и планируют сократить их закупки на 3–5%. При этом по итогам года продажи сим-карт могут упасть на 12–15%, сообщает «Коммерсант».

Также крупнейшие мобильные операторы начали запуск технологии eSIM и удаленной активации сим-карт. Эксперты ожидают, что новые технологии позволят операторам сократить розничные точки и перевести продажи «симок» в альтернативные каналы.

США призвали к милитаризации космоса в ответ на усиление РФ

Отставной генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула высказал мнение, что космические системы США могут стать объектами атак со стороны России и Китая, призвав власти предпринять усилия для «нейтрализации вражеских угроз в космосе». Об этом пишет The Hill.

«Пора взглянуть правде в глаза. Поскольку Россия, Китай и другие страны переходят к милитаризации космоса, он теперь является ареной военных действий», — подчеркнул он.

Дэвид Дептула призвал власти США обеспечить Космические силы и Космическое командование всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы они «сдерживали и в случае необходимости наносили поражение противнику при враждебном использовании космоса».