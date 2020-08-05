Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох

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Подплывшие к берегу кит с детенышем попали на видео 

Алевтина Жаркова 24 минуты назад
В Австралии кит с детенышем подплыли к берегу и напугали серферов. Самка южного гладкого кита и ее малыш повергли в ужас людей, приблизившись к берегу в районе одного из пляжей Сиднея. Представительница гигантских морских жителей устроила покорителям волн панику, сталкивая их с досок в попытке защитить свое дитя.
Сейчас для китов наступил сезон миграции из Антарктиды в теплые воды. Однако этот случай можно считать беспрецедентным — огромные млекопитающие никогда так близко не подплывают к берегу. К счастью, все обошлось без пострадавших, спустя некоторое время парочка морских обитателей покинула прибрежную зону.
В мире , Видео , Общество , Австралия , Сидней
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