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В Бейруте введено чрезвычайное положение 

ТК «Звезда» и ещё 27 2 часа назад
В Бейруте объявили чрезвычайное положение
Фото: globallookpress.com
Среда, 5 августа, объявлено в Ливане днем общенационального траура.
В столице Ливана Бейрут введено чрезвычайное положение после взрыва, который произошел 4 августа. Число погибших при взрыве в столице Ливана Бейруте выросло до 113 человек, раненых около четырех тысяч. Местные больницы переполнены, не хватает лекарств. Большое количество людей еще числятся пропавшими без вести.
Столицу Ливана объявили районом стихийного бедствия после мощного взрыва в порту Бейрута.
По предварительным данным, в качестве возможной причины произошедшего власти рассматривают взрыв аммиачной селитры, однако ранее сообщалось, что взрыв прогремел на складе пиротехники.
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В мире , Другое , Бейрут , Ливан
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