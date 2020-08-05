Пожар после взрыва в Бейруте еще не потушен 

Сотрудники сил гражданской обороны Ливана продолжают работать над тушением пожара, возникшего после взрыва в Бейруте . Об этом сообщил в среду телеканал Sky News Arabia.

По его данным, в районе порта, где произошел взрыв, дежурят отряды ливанской армии. Все дороги, ведущие к гавани, заблокированы. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе порта Бейрута, поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. По последним данным, в результате случившегося погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.