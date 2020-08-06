Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте

Миллионы просмотров в соцсетях набрало видео с участием 29-летней ливанской невесты. На кадрах Исраа Себлани в длинном белом платье и фате улыбается и позирует для своего свадебного видео на церемонии бракосочетания. Сцена веселья прерывается оглушительным взрывом, и мощная ударная волна едва не сбивает ее с ног. Позади нее на земле через некоторое время видны груды разбитого стекла из выбитых окон отеля, где новобрачные должны были остаться на ночь, вместе с раздавленными остатками цветочных композиций, украшавших банкетные столы.

Как сообщает Reuters, Себлани, врач, работающая в Соединенных Штатах , помогла осмотреть раненых поблизости и только потом вместе с женихом покинула площадь Сайфи, находящуюся в центре Бейрута. Невеста призналась, что ей не удалось запечатлеть красочную церемонию и теперь она и ее 34-летний супруг подумывают над тем, чтобы навсегда покинуть Ливан, ставшим "небезопасной страной".

Между тем спасатели в Ливане продолжают разбирать завалы в поисках выживших. Напомним, во вторник, 4 августа, в районе порта в центре ливанской столицы прогремел первый взрыв, за которым последовал пожар и небольшие взрывы. По словам некоторых свидетелей, они звучали, как фейерверки. Снимки со спутников показывают, что диаметр воронки, которая возникла на месте взрыва, составляет 124 метра, что превышает длину футбольного поля.

По информации ВВС, погибли минимум 135 человек, более пяти тысяч получили ранения, более сотни, включая 10 пожарных, пропали без вести. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сказал, что около 300 тысяч человек лишились крова, а ущерб от взрыва может составить от 10 до 15 миллиардов долларов.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что причина взрыва — сварочные работы, которые велись рядом с 2750 тоннами нитрата аммония, который, по его словам, небезопасно хранился на складе в порту.

Следователи рассматривают взрыв как возможную халатность при хранении взрывоопасных удобрений. Тем временем правительство Ливана распорядилось поместить под домашний арест нескольких сотрудников порта, сообщает Associated Press.