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Предсказавший взрыв в Бейруте россиян сделал заявление 

Павел Тиунов и ещё 4 38 минут назад
Эксперт в сфере логистики Михаил Войтенко, в 2014 году предсказавший взрыв в Бейруте, заявил, что трагедия была вполне ожидаема, сообщает «Комсомольская правда». По словам специалиста, к катастрофе привели «разгильдяйство» портовых властей Ливана.
Как сообщал «Рамблер», 4 августа в районе порта в Бейруте произошел сильный взрыв, который, по заявлениям сейсмологов, сравним с землетрясением. Последствия инцидента заметны в радиусе десяти километров от эпицентра взрыва: в домах повылетали стекла, обрушились балконы, улицы засыпало обломками.
В результате погибли более 100 человек, еще несколько тысяч пострадали. Предполагается, что взорвались несколько тысяч тонн аммиачной селитры, которые хранились на одном из портовых складов.
Эксперт Михаил Войтенко, изложивший подобное развитие событий еще шесть лет назад в статье под названием «Команда оказалась в заложниках на плавучей бомбе», рассказал журналистам, что послужило причиной трагедии.
По его словам, в деле не замешаны террористы, поскольку транспортировка нитрата аммония достаточно выгодное предприятие. Однако в порту в Бейруте у владельца судна возникают проблемы с местными властями из-за якобы выявленных нарушений.
В результате ситуацию доводят до банкротства предпринимателя, который оставляет на приколе судно с грузом и исчезает. Впоследствии нитрат аммония перегружают в один из портовых складов, где за ним никто не следит.
Сложившуюся ситуацию Войтенко назвал «банальным разгильдяйством» не только местных властей, но и хозяина судна, которое в результате привело к трагедии.
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В мире , Видео , Михаил Войтенко , Комсомольская правда , Бейрут
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