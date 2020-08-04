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Стало известно первое действие премьера Ливана после взрыва 

Вероника Полынина 1 час назад
В Сети распространяется видео, на котором премьер-министр Ливана Хасан Диаб поднимает упавшие государственные символы сразу после мощного взрыва в Бейруте.
Раскрыта причина страшного взрыва в Бейруте
Взрыв, от которого пострадала половина ливанской столицы, застал премьер-министра на рабочем месте. Ударная волна сотрясла здание дома правительства, кабинет Диаба оказался разрушен.
Первым делом политик отправился спасать государственные символы — поднимать и водружать на место флаги своей страны.
Как сообщал «Рамблер», в порту столицы Ливана во вторник днем прогремели два взрыва. По официальной версии, взорвалось конфискованное с кораблей контрабандное взрывчатое вещество — аммиачная селитра. Предположительно, на складе произошло короткое замыкание, началось возгорание.
По последним данным, в результате взрыва погибли 63 человека, ранены почти три тысячи человек.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ливана Мишелю Ауну. 5 августа объявлена в стране днем национального траура.
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В мире , Видео , Хасан Диаб , Владимир Путин , Бейрут , Ливан
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