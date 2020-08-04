Стало известно первое действие премьера Ливана после взрыва 

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Взрыв, от которого пострадала половина ливанской столицы, застал премьер-министра на рабочем месте. Ударная волна сотрясла здание дома правительства, кабинет Диаба оказался разрушен.

Первым делом политик отправился спасать государственные символы — поднимать и водружать на место флаги своей страны.

Как сообщал «Рамблер», в порту столицы Ливана во вторник днем прогремели два взрыва. По официальной версии, взорвалось конфискованное с кораблей контрабандное взрывчатое вещество — аммиачная селитра. Предположительно, на складе произошло короткое замыкание, началось возгорание.

По последним данным, в результате взрыва погибли 63 человека, ранены почти три тысячи человек.