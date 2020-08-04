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Бывший соперник Лукашенко озвучил причину задержания «российских боевиков» 

Lenta.ru 1 час назад
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Фото: Reuters
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что задержанных в республике россиян, которых отнесли к боевикам ЧВК Вагнера, власти страны используют для борьбы с альтернативными кандидатами. Такая причина задержания озвучена в его письме, предоставленном агентству «Интерфакс — Запад».
По его словам, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, решил «грязно» использовать в своих внутриполитических играх для борьбы с альтернативными кандидатами и ужесточения им уголовных статей. Как считает бывший соперник главы государства, задержание россиян является примером неадекватного поведения белорусских властей по отношению к России.
Цепкало в своем письме также призвал российское руководство поддержать проведение свободных выборов в республике. Он обвинил Лукашенко в том, что тот занимался политическими играми, «получая максимум выгоды для своего режима» и допуская непозволительную в международных отношениях и дипломатической практике риторику.
СК Белоруссии: Задержанных под Минском россиян заключили под стражу
Ранее Лукашенко назвал враньем версию России о задержании 33 «боевиков», которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По его словам, россияне дали показания следствию. Согласно им, задержанные были направлены в страну специально и должны были дожидаться дальнейших распоряжений.
29 июля в Белоруссии задержали 33 гражданина России, Минск счел их боевиками ЧВК Вагнера, которые якобы готовят теракт и массовые беспорядки перед президентскими выборами. Их также связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты страны Сергея Тихановского.
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В мире , Александр Лукашенко
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