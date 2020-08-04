Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что задержанных в республике россиян, которых отнесли к боевикам ЧВК Вагнера, власти страны используют для борьбы с альтернативными кандидатами. Такая причина задержания озвучена в его письме, предоставленном агентству «Интерфакс — Запад».

По его словам, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко , решил «грязно» использовать в своих внутриполитических играх для борьбы с альтернативными кандидатами и ужесточения им уголовных статей. Как считает бывший соперник главы государства, задержание россиян является примером неадекватного поведения белорусских властей по отношению к России.

Цепкало в своем письме также призвал российское руководство поддержать проведение свободных выборов в республике. Он обвинил Лукашенко в том, что тот занимался политическими играми, «получая максимум выгоды для своего режима» и допуская непозволительную в международных отношениях и дипломатической практике риторику.

Ранее Лукашенко назвал враньем версию России о задержании 33 «боевиков», которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По его словам, россияне дали показания следствию. Согласно им, задержанные были направлены в страну специально и должны были дожидаться дальнейших распоряжений.

29 июля в Белоруссии задержали 33 гражданина России, Минск счел их боевиками ЧВК Вагнера, которые якобы готовят теракт и массовые беспорядки перед президентскими выборами. Их также связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты страны Сергея Тихановского.