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Сын Эскобара рассказал о шифре к сокровищам отца 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Сын Эскобара заявил о шифре к богатствам отца
Фото: Twitter
Сын колумбийского нарокобарона Пабло Эскобара Роберто Сендойя Эскобар заявил, что он обладает информацией о том, где хранятся пропавшие сокровища картеля. Такое заявление он сделал перед выходом в печать своей книги «Сын Эскобара. Первенец».
Мужчина отметил, что ему точно неизвестно, шифр к каким именно сокровищам у него есть. По его словам, в тайнике хранятся не наличные, но что-то очень ценное.
В случае обнаружения сокровищ сын наркобарона в эфире BBC News пообещал направить большую их часть на благотворительные цели, чтобы «противодействовать тому, что Дон Пабло Эскобар сделал с населением мира».
Сейчас мужчина живёт на Майорке, он взял имя Филипп Уиткомб. Он рассказал, что долгое время не знал о том, кто его биологический отец, но смутно помнит перестрелку, в которой погибла женщина в красном платье — его мать. Позже приёмный отец мужчины рассказал, что та перестрелка возникла, когда секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 проводила спецоперацию по возвращению украденного денежного запаса наркобарона. После чего агент МИ-6 пожалел ребёнка и усыновил его. Впоследствии Уиткомб мог встречаться со своим отцом. Как он утверждает в своей книге, так британское правительство пыталось контролировать отмывание денег и наркоторговлю, пишет Lenta.ru.
Отмечается, что в свидетельстве о рождении Роберто Сендойя Эскобара не записан отцом Пабло Эскобар, но такая отметка есть в свидетельстве о крещении.
Как сообщал NEWS.ru ранее, родного брата колумбийского наркобарона Пабло Эскобара заподозрили в мошенничестве. Блогер из США решил заказать прорекламированный смартфон Роберто Эскобара и проанализировать его.
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Комментарии
В мире , Криминал , Роберто Эскобар , BBC News , Lenta.ru
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