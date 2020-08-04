«Новый Крым Путина» сочли разменной монетой Европы и США 

Абзалов прокомментировал телеканалу «Царьград» заявление американского телеканала CNBC о том, что президент России Владимир Путин в августе может предпринять неожиданные шаги на внешней арене, вмешаться в ситуацию в Белоруссии и превратить республику в «новый Крым ».

По мнению Абзалова, заявление телеканала выглядит «довольно забавно», если учесть, что Россия и Белоруссия являются членами Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также считает, что в ситуации с Белоруссией столкнулись интересы Европы и США, и они играют друг против друга.

Политолог отметил, что часть европейских стран поддерживает главную соперницу Александра Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую. Тогда как американцы предлагают Лукашенко некоторые послабления в персональных санкциях.

По словам Абзалова, заявление CNBC — это попытка со стороны Демократической партии США , с одной стороны, надавить на Лукашенко, а с другой — еще раз показать ситуацию именно с точки зрения демонизации российской стороны.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию Белоруссии. В ходе выступления он заявил, что Россия променяла братские отношения с Белоруссией на партнерские и боится потерять Белоруссию, потому что кроме нее не имеет других по-настоящему близких союзников. Также Лукашенко заявил, что Белоруссия — друг Китая, Запад стал проявлять к ней все более предметный интерес, а Белоруссия не дружит с кем-то против кого-то, а придерживается многовекторности и ведет последовательную и предсказуемую внешнюю политику.