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«Новый Крым Путина» сочли разменной монетой Европы и США 

Вероника Полынина 27 минут назад
Интересы Европы и США столкнулись в Белоруссии, считает Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Абзалов прокомментировал телеканалу «Царьград» заявление американского телеканала CNBC о том, что президент России Владимир Путин в августе может предпринять неожиданные шаги на внешней арене, вмешаться в ситуацию в Белоруссии и превратить республику в «новый Крым».
По мнению Абзалова, заявление телеканала выглядит «довольно забавно», если учесть, что Россия и Белоруссия являются членами Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также считает, что в ситуации с Белоруссией столкнулись интересы Европы и США, и они играют друг против друга.
Политолог отметил, что часть европейских стран поддерживает главную соперницу Александра Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую. Тогда как американцы предлагают Лукашенко некоторые послабления в персональных санкциях.
По словам Абзалова, заявление CNBC — это попытка со стороны Демократической партии США, с одной стороны, надавить на Лукашенко, а с другой — еще раз показать ситуацию именно с точки зрения демонизации российской стороны.
"10 августа": Белоруссии предрекли военный мятеж
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию Белоруссии. В ходе выступления он заявил, что Россия променяла братские отношения с Белоруссией на партнерские и боится потерять Белоруссию, потому что кроме нее не имеет других по-настоящему близких союзников. Также Лукашенко заявил, что Белоруссия — друг Китая, Запад стал проявлять к ней все более предметный интерес, а Белоруссия не дружит с кем-то против кого-то, а придерживается многовекторности и ведет последовательную и предсказуемую внешнюю политику.
Комментарии 32
В мире , Видео , Дмитрий Абзалов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Демократическая партия США , Царьград ТВ , Республика Крым , США
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