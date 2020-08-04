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«10 августа»: Белоруссии предрекли военный мятеж 

Вероника Полынина и ещё 1 13 минут назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует резкое обострение обстановки в Белоруссии в случае победы действующего президент Александра Лукашенко на выборах.

«Если Лукашенко объявит о своей победе, в Белоруссии смогут не согласиться с этим. И выступят против. Обстановка обострится», — заявил он РИА «Новости».

По мнению Жириновского, ситуация может развиваться по украинскому сценарию и дойти до того, что Лукашенко придется покинуть страну «во избежание каких-то жертв».
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Жириновский не исключает возможность военного мятежа. По словам политика, «кто-то из воинских частей или из полиции» может отказаться подчиниться президенту.

«Двадцать шесть лет. Уже всё, люди устали. Поэтому, это предел для белорусов. Они тихие-тихие, но могут устроить что-нибудь в понедельник, 10 августа. Это будет такой значимый день для Белоруссии», — уверен Владимир Жириновский.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперт Ассоциации по международным вопросам Павел Гавличек заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может устроить «кровавое» подавление протестов или отменить выборы. Для этого белорусский лидер может использовать историю с задержанием россиян.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Украина , Владимир Жириновский , Александр Лукашенко , ЛДПР , РИА Новости
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