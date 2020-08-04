«Вполне возможно, что этим обращением Лукашенко копирует нашего президента, чтобы быть в какой-то степени ближе к народу. Однако в этом плане Лукашенко очень сильно проигрывает. Его обращение носит предвыборный характер, а не постоянный, как у нашего президента», — сказал депутат.