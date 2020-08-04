«Успехи растрачены»: в ФРГ заявили о второй волне COVID-19

В Германии заявили о начале второй волны коронавируса — достигнутые немецким здравоохранением успехи могут быть «растрачены», считают врачи. Однако рост числа заболевших в ФРГ меньше, чем в начале весны, темпы распространения COVID-19 — ниже. В то же время эпидемиологи призвали продолжать носить маски — но о «второй волне» пока не говорят.

Председатель немецкого союза врачей Marburger Bund Сюзанна Йона заявила о начале «второй волны» коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы уже находимся на второй, невысокой волне роста числа заболевших. Есть опасность, что мы можем растерять те успехи, которых мы в Германии достигли — желая забыть об угрозе и вернуться к нормальной жизни», — заявила она изданию Augsburger Allemeine.

По словам медика, вторая волна коронавируса «несравнима с первой», пик которой пришелся на начало весны. Сейчас немецкие больницы и госпиталя готовы к новым заболевшим COVID-19 — возможно даже снижение числа коек интенсивной терапии, поскольку «эпидемия замедлилась».

При этом Йона призвала по-прежнему следовать нормам безопасности — важно носить маску и соблюдать гигиенические меры предосторожности, мыть руки и не трогать грязными пальцами слизистую.

Противников ношения масок врач сравнила с водителями, которые не желают пристегивать ремень безопасности в автомобиле.

«Маска спасает жизни», — подчеркнула глава союза врачей.

Эпидемиологи не считают, что можно говорить о «второй волне» в ФРГ, передает агентство. За последние две недели ежедневный рост усилился, приблизившись к 1 тыс. новых случаев в сутки, а в начале июля этот показатель составлял менее 500 новых зараженных.

В то же время глава Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что «это может быть началом второй волны».

Ранее председатель Научного совета при французском правительстве Жан-Франсуа Дельфресси заявил, что вторая волна коронавируса может прийти во Францию осенью. По его словам, есть три возможных сценария — вирус придет из южного полушария в северное и осенью или зимой исчезнет; будет настоящая вторая волна;

вирус вернется и станет хроническим заболеванием — он будет распространяться, потом идти на спад, и так на протяжении года, однако с меньшей интенсивностью.

Дельфресси добавил, что наиболее вероятным сценарием будет вторая волна коронавируса, которая может начаться с октября по декабрь.

Однако второй волны эпидемии коронавируса нового типа может не произойти — в пользу этого свидетельствуют последние научные исследования. Об этом заявил в начале июня РИА «Новости» итальянский вирусолог, проректор миланского университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле Массимо Клементи.

«Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания Речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с пневмонией», — заявил ученый.

Россию вторая волна коронавирусной инфекции может атаковать осенью, но эта волна будет слабее предыдущей — у людей начал вырабатываться иммунитет. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

По его словам, в осенний период традиционно ожидается некоторое повышение заболеваемости, в том числе COVID-19, так как в это время формируются школьные, студенческие, рабочие коллективы, люди возвращаются из отпусков.

Он добавил, что люди стали серьезнее относиться к профилактике и средствам индивидуальной защиты — медицинским маскам и мытью рук.

23 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские ученые и специалисты пока не видят предпосылок для появления второй волны коронавирусной инфекции в России.

«Поэтому будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится», — сказал глава правительства.

Спустя неделю мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна коронавируса вряд ли придет в столицу.