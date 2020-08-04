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Лукашенко оценил предложения вернуться к конституции 1994 года 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Лукашенко оценил идею вернуться к конституции 1994 года
Фото: Reuters
Предложения вернуться к конституции Белоруссии 1994 года приведут к «возврату в лихие девяностые» и станут подарком криминалу, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Призыв альтернативщиков осуществить перемены через возврат к лихим девяностым и вернуть конституцию 1994 года — это подарок криминалу, подарок криминальному бизнесу. Поэтому никакого возврата в лихие девяностые быть не может», — сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что Белоруссия исчерпала лимиты «революций и разрушений» в прошлом веке.

«Путь «разрушить до основания, а затем» — не наш путь. Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке. Никакого передела собственности не будет. Чем он заканчивается, мы видели на примере стран, которые пытались пойти по этому пути», — заявил Лукашенко.

По его словам, белорусский путь реформ — это «терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственной сырьевой базе, на собственной науке и компетенциях».

«Надо заниматься тем, что ты умеешь делать прежде всего. Реформа — это не кампания, это процесс, порой тяжелый и болезненный. Но если не осуществлять перемены, они пройдут без нас и мимо нас, поэтому держа руку на пульсе, нужно вовремя заметить стремление общества к реальным переменам и отреагировать», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.
Ранее минский политолог Алексей Дзермант, комментируя публикацию предвыборной программы Лукашенко, где говорится о необходимости конституционной реформы, заявил газете ВЗГЛЯД, что «в Белоруссии растет запрос на разнообразие политической жизни. В связи с этим появляется необходимость изменений самой политической системы».
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.
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Комментарии
В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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